Обстрелы Украины усиливают давление на союзников, чтобы те отправили передовую ПВО, - WSJ

Российские атаки, похоже, сигнализируют о значительной эскалации, усиливая давление на Соединенные Штаты и другие европейские страны, неохотно предоставляющие Украине новые военные технологии.

Стремясь избежать прямого военного конфликта с Россией, западные союзники не спешат предоставлять украинским войскам самые передовые системы вооружений - сохраняющуюся тенденцию, даже несмотря на то, что Кремль неоднократно заявлял, что воюет не только с Украиной, но и против нее, США и НАТО.

Недавний рейтинг Кильского института мировой экономики пришел к выводу, что Франция потратила на объявленные поставки оружия в Украину меньше, чем гораздо более мелкие европейские страны, такие как Эстония и Чехия. В целом к августу Франция занимала лишь 11-е место среди крупнейших мировых поставщиков военной помощи Украине - "унизительный" результат для страны, считающей себя ведущим военным государством ЕС, считают критики.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник утром президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить поддержку Украины, в частности оказать больше военной техники, но все чаще возникают вопросы о том, как французы выполняют свои обещания.

Украина заинтересована в системах ПВО, используемых французскими военными, в частности, SAMP. Одна из причин колебаний Франции в том, что в стране ограничен запас необходимых батарей. Но критика того, что Франция отстает от более мелких союзников в помощи Украине, похоже, в последние дни задела Елисейский дворец за живое. На встрече с другими лидерами ЕС в Праге в пятницу Макрон объявил о создании фонда в 100 миллионов евро (97 миллионов долларов), который позволит Украине покупать свою военную технику.

Этот фонд является дополнением примерно к 230 миллионам долларов, которые Франция выделила на военную помощь, но значительно отстает от более 17 миллиардов долларов, которые администрация Байдена направила Украине с февраля. В конце сентября Пентагон заявил, что в течение следующих двух месяцев поставит две передовые зенитные системы под названием NASAMS, о чем Украина давно просила.