Обстріли Сумської області зросли у чотири рази, - глава ОВА

Артюх наголосив, що в прикордонні Сумської області зафіксували значне збільшення кількості обстрілів. У порівнянні з минулим роком, їхня кількість зросла у чотири рази.

"Відверто скажу, що ми фіксуємо більше обстрілів. В чотири рази більше. Більше застосовуються FPV-дрони, яких торік взагалі не було, а сьогодні це вже більш як 130. Це КАБи, це "Шахеди", це безпілотники", - зауважив Артюх.

Водночас глава ОВА відзначив українських захисників, які продовжують професійно виконувати свої обов’язки, зменшуючи наслідки обстрілів і забезпечуючи безпеку цивільного населення в регіоні.

"Я маю відзначити професійні дії наших сил ППО, вони працюють досить ефективно", - сказав він.