Обстрелы Сумской области выросли в четыре раза, - глава ОВА

Артюх отметил, что в приграничье Сумской области зафиксировали значительное увеличение количества обстрелов. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло в четыре раза.

"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - отметил Артюх.

В то же время глава ОВА отметил украинских защитников, которые продолжают профессионально выполнять свои обязанности, уменьшая последствия обстрелов и обеспечивая безопасность гражданского населения в регионе.

"Я должен отметить профессиональные действия наших сил ПВО, они работают достаточно эффективно", - сказал он.