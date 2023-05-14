Обстріли Сумської області: пошкоджено лінії електропередач та будівлю ЦНАПу

Протягом доби російські окупанти здійснили обстріли двох громад Сумської області. Зокрема, ворог бив з міномета та зі ствольної артилерії, пошкодивши лінії електропередач та будівлю ЦНАПу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Хотінська громада Вночі був мінометний обстріл, пролунали три вибухи. "Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб", - йдеться в повідомленні..



Зноб-Новгородська громада Окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії, пролунали два вибухи. "В смт Зноб-Новгородське обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг. Без людських втрат", - додали в адміністрації. Як повідомлялося, у суботу, 13 травня, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Сумську область. Зокрема, росіяни здійснили шість обстрілів регіону. Днем раніше військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.