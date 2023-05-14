Обстрелы Сумской области: повреждены линии электропередач и здание ЦНАПа

В течение суток российские оккупанты осуществили обстрелы двух общин Сумской области. В частности, враг бил из миномета и из ствольной артиллерии, повредив линии электропередач и здание ЦНАПа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Хотинская община Ночью был минометный обстрел, раздались три взрыва. "Повреждена линия электропередач. Без пострадавших лиц", - говорится в сообщении. Зноб-Новгородская община Оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии, раздались два взрыва. "В пгт Зноб-Новгородское обстрелом повреждено здание Центра предоставления админуслуг. Без человеческих потерь", - добавили в администрации. Как сообщалось, в субботу, 13 мая, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. В частности, россияне совершили шесть обстрелов региона. Днем ранее военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки были повреждены частные дома.