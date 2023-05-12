Росіяни нанесли понад 80 ударів по Сумській області: пошкоджено приватні будинки
Сьогодні, 12 травня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки було пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумської області. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Краснопільської громад.
Краснопільську громаду ворог обстріляв з мінометів – 16 вибухів. В результаті ворожої атаки пошкоджено 2 приватні будинки в с. Славгород.
З гранатомету окупанти обстріляли Білопільську громаду. За добу на території громади зафіксовано - 56 вибухів. Також росіяни скинули на територію громади 5 мін.
З Гранатомету ворог атакував і територію Великописарівської громади - 10 вибухів.
Всього за добу на території Сумської області було зафіксовано 87 вибухів.
Нагадаємо, в результаті вчорашнього ворожого обстрілу в Сумській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.