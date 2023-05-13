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Війська РФ шість разів обстріляли Сумську область

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Субота 13 травня 2023 22:49
Війська РФ шість разів обстріляли Сумську область Фото: Війська РФ шість разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 13 травня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область. Зокрема, рашисти здійснили шість обстрілів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

За день зафіксовано 65 "прильотів" у Сумській області.

Так, росіяни відкривали вогонь по:

  • Есманській громаді з міномета. У результаті було зафіксовано 16 вибухів на території громади.
  • Білопільській громаді з гранатометів та мінометів. Окупанти завдали 32 удари по території громади.
  • Великописарівській громаді з автоматичного гранатомета на станку (АГС). Було зафіксовано десять вибухів.
  • Краснопільській громаді із САУ. Росіяни завдали сім ударів.

Попередньо – без наслідків.

Нагадаємо, напередодні окупанти здійснили п'ять обстрілів прикордоння Сумської області.

При цьому внаслідок позавчорашнього ворожого обстрілу в Сумській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Сумська область Війна Росії проти України
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