Війська РФ шість разів обстріляли Сумську область

У суботу, 13 травня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область. Зокрема, рашисти здійснили шість обстрілів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

За день зафіксовано 65 "прильотів" у Сумській області.

Так, росіяни відкривали вогонь по:

Есманській громаді з міномета. У результаті було зафіксовано 16 вибухів на території громади.

Білопільській громаді з гранатометів та мінометів. Окупанти завдали 32 удари по території громади.

Великописарівській громаді з автоматичного гранатомета на станку (АГС). Було зафіксовано десять вибухів.

Краснопільській громаді із САУ. Росіяни завдали сім ударів.

Попередньо – без наслідків.

Нагадаємо, напередодні окупанти здійснили п'ять обстрілів прикордоння Сумської області.

При цьому внаслідок позавчорашнього ворожого обстрілу в Сумській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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