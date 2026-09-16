Обстрелы складов провоцируют ажиотаж в магазинах: как это может повлиять на стоимость продуктов

Из-за российских обстрелов логистических складов в Киеве периодически возникают перебои со снабжением отдельных продуктов. Это может временно повышать спрос и цены в магазинах, но не свидетельствует о дефиците на уровне страны.

Влияет ли ажиотаж на продукты на их стоимость

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что ажиотаж возникает, когда покупатели одновременно начинают активно покупать определенный товар, а торговля не успевает быстро нарастить его поставки.

"Если потребители одновременно начинают покупать гораздо больше определенного товара, торговля не всегда может также быстро увеличить его поставки. Особенно это заметно, когда возникают перебои со снабжением", - пояснил Гопка.

В то же время эксперт подчеркнул, что делать выводы об общем дефиците только по ситуации в отдельных магазинах не стоит. Для оценки рынка важнее объемы производства, запасы и возможности поставки.

Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца года (скриншот)

В УКАБ отмечают, что ажиотаж может временно подтолкнуть цены вверх. Если товара на рынке достаточно, после нормализации поставок этот эффект постепенно исчезает и не формирует долгосрочный тренд .