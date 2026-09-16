ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Обстрелы складов провоцируют ажиотаж в магазинах: как это может повлиять на стоимость продуктов

08:07 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Обстрелы складов провоцируют ажиотаж в магазинах: как это может повлиять на стоимость продуктов Подскочат ли цены на продукты из-за ажиотажа (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за российских обстрелов логистических складов в Киеве периодически возникают перебои со снабжением отдельных продуктов. Это может временно повышать спрос и цены в магазинах, но не свидетельствует о дефиците на уровне страны.

Об этом РБК-Украина в материале "Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года".

Влияет ли ажиотаж на продукты на их стоимость

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что ажиотаж возникает, когда покупатели одновременно начинают активно покупать определенный товар, а торговля не успевает быстро нарастить его поставки.

"Если потребители одновременно начинают покупать гораздо больше определенного товара, торговля не всегда может также быстро увеличить его поставки. Особенно это заметно, когда возникают перебои со снабжением", - пояснил Гопка.

В то же время эксперт подчеркнул, что делать выводы об общем дефиците только по ситуации в отдельных магазинах не стоит. Для оценки рынка важнее объемы производства, запасы и возможности поставки.

Обстрелы складов провоцируют ажиотаж в магазинах: как это может повлиять на стоимость продуктов

Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца года (скриншот)

В УКАБ отмечают, что ажиотаж может временно подтолкнуть цены вверх. Если товара на рынке достаточно, после нормализации поставок этот эффект постепенно исчезает и не формирует долгосрочный тренд .

Читайте также о том, что, по словам Максима Гопко, новый урожай подсолнечника должен создать предпосылки для стабилизации цен на масло. Однако к значительному удешевлению продукции это учеб или приведет .

Ранее мы писали о том, что на рынке наблюдают сезонное удешевление отечественных овощей – это результат поступления нового урожая. Впрочем, когда плоды будут закладывать на хранение, цены могут вырасти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УКАБ Цены в Украине
Новости
Палата представителей США определила дату финального голосования за санкции против РФ
Палата представителей США определила дату финального голосования за санкции против РФ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом