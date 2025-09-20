Обстріли на Полтавщині: ДСНС показала фото наслідків

Російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. В одній із квартир виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.
Дрон влучив у будинок близько 18:00.
Пожежа зайнялась в квартирі на третьому поверсі та на даху будівлі.
"На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття", - ідеться у повідомленні ДСНС.
Інформації про загиблих чи постраждалих наразі нема.
Станом на 22:00 пожежа була ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС, уточнили в повідомленні Служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти ввечері, 20 вересня, атакували Чернігів дронами. Під ударом була транспортна інфраструктура.
У місті було зафіксовано падіння двох ворожих дронів.
Загалом протягом дня, особливо ближче до вечора 20 вересня, армія РФ активно атакувала Україну дронами. Сирени повітряної тривоги звучали у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Також російські військові вдарили ракетою по складу супермаркету АТБ у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі. Ніхто із співробітників не постраждав