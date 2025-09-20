Обстріли на Полтавщині: ДСНС показала фото наслідків

Дрон влучив у будинок близько 18:00.

Пожежа зайнялась в квартирі на третьому поверсі та на даху будівлі.

"На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття", - ідеться у повідомленні ДСНС.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі нема.

Станом на 22:00 пожежа була ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС, уточнили в повідомленні Служби з надзвичайних ситуацій.