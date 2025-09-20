Обстрелы на Полтавщине: ГСЧС показала фото последствий

Российский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. В одной из квартир возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
Дрон попал в дом около 18:00.
Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже и на крыше здания.
"К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ГСЧС.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
По состоянию на 22:00 пожар был ликвидирован. К работам также привлекались саперы и кинологи ГСЧС, уточнили в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты вечером, 20 сентября, атаковали Чернигов дронами. Под ударом была транспортная инфраструктура.
В городе было зафиксировано падение двух вражеских дронов.
В целом в течение дня, особенно ближе к вечеру 20 сентября, армия РФ активно атаковала Украину дронами. Сирены воздушной тревоги звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Также российские военные ударили ракетой по складу супермаркета АТБ в Днепре. В результате вражеской атаки возник пожар на складе. Никто из сотрудников не пострадал