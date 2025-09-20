RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Обстрелы на Полтавщине: ГСЧС показала фото последствий

Фото: последствия атаки дрона на Полтавщине (telegram ГСЧС Украины)
Автор: Марина Балабан

Российский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. В одной из квартир возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Дрон попал в дом около 18:00.

Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже и на крыше здания.

"К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ГСЧС.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По состоянию на 22:00 пожар был ликвидирован. К работам также привлекались саперы и кинологи ГСЧС, уточнили в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям.

 

 

Атака дронов РФ на Чернигов

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты вечером, 20 сентября, атаковали Чернигов дронами. Под ударом была транспортная инфраструктура.

В городе было зафиксировано падение двух вражеских дронов.

Где в течение дня объявляли воздушные тревоги

В целом в течение дня, особенно ближе к вечеру 20 сентября, армия РФ активно атаковала Украину дронами. Сирены воздушной тревоги звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Также российские военные ударили ракетой по складу супермаркета АТБ в Днепре. В результате вражеской атаки возник пожар на складе. Никто из сотрудников не пострадал

Война в Украине