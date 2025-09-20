Росіяни завдали ударів по Чернігову: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Російські окупанти ввечері, 20 вересня, атакували Чернігів дронами. Під ударом була транспортна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
За його словами, станом на 17:15 у місті зафіксовано падіння двох ворожих дронів.
"Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - уточнив він пізніше, додавши, що над містом досі залишаються дрони.
Згідно останньому повідомленою Брижинського, о 18:02 зафіксовано чергове влучання по транспортній інфраструктурі. Постраждалих наразі немає.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що ворог протягом дня, особливо ближче до вечора, активно атакує Україну дронами. Станом на 18:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли Чернігова
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Чернігів, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів.
Наприклад, вдень 4 вересня ворог завдав удару по місту ракетами. За словами голови ОВА, ракета прилетіла по території підприємства, а також пізніше він повідомив, що влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.
Крім того, 11 вересня росіяни теж атакували Чернігів. Того дня ворожий дрон влучив по одному з місцевих підприємств, в результаті чого виникла пожежа.