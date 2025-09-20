ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни завдали ударів по Чернігову: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Субота 20 вересня 2025 18:17
UA EN RU
Росіяни завдали ударів по Чернігову: пошкоджено транспортну інфраструктуру Фото: постраждалих немає (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 20 вересня, атакували Чернігів дронами. Під ударом була транспортна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

За його словами, станом на 17:15 у місті зафіксовано падіння двох ворожих дронів.

"Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - уточнив він пізніше, додавши, що над містом досі залишаються дрони.

Згідно останньому повідомленою Брижинського, о 18:02 зафіксовано чергове влучання по транспортній інфраструктурі. Постраждалих наразі немає.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що ворог протягом дня, особливо ближче до вечора, активно атакує Україну дронами. Станом на 18:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни завдали ударів по Чернігову: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Обстріли Чернігова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Чернігів, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів.

Наприклад, вдень 4 вересня ворог завдав удару по місту ракетами. За словами голови ОВА, ракета прилетіла по території підприємства, а також пізніше він повідомив, що влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.

Крім того, 11 вересня росіяни теж атакували Чернігів. Того дня ворожий дрон влучив по одному з місцевих підприємств, в результаті чого виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна в Україні
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто