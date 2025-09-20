ua en ru
Обстріли на Полтавщині: ДСНС показала фото наслідків

Полтава, Субота 20 вересня 2025 23:27
Обстріли на Полтавщині: ДСНС показала фото наслідків Фото: наслідки атаки дрона на Полтавщині (telegram ДСНС України)
Автор: Марина Балабан

Російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. В одній із квартир виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

Дрон влучив у будинок близько 18:00.

Пожежа зайнялась в квартирі на третьому поверсі та на даху будівлі.

"На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття", - ідеться у повідомленні ДСНС.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі нема.

Станом на 22:00 пожежа була ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС, уточнили в повідомленні Служби з надзвичайних ситуацій.

Атака дронів РФ на Чернігів

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти ввечері, 20 вересня, атакували Чернігів дронами. Під ударом була транспортна інфраструктура.

У місті було зафіксовано падіння двох ворожих дронів.

Де протягом дня оголошували повітряні тривоги

Загалом протягом дня, особливо ближче до вечора 20 вересня, армія РФ активно атакувала Україну дронами. Сирени повітряної тривоги звучали у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також російські військові вдарили ракетою по складу супермаркету АТБ у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі. Ніхто із співробітників не постраждав

