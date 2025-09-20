Обстрелы на Полтавщине: ГСЧС показала фото последствий

Российский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. В одной из квартир возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram .

Дрон попал в дом около 18:00.

Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже и на крыше здания.

"К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ГСЧС.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По состоянию на 22:00 пожар был ликвидирован. К работам также привлекались саперы и кинологи ГСЧС, уточнили в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям.