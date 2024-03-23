Обстріли та "дороги життя": Соболевський про ситуацію в Херсонській області

"Станом на вчора у Херсонській області загинула одна людина, три отримали поранення, але інформація буде уточнюватись, адже вночі обстріли також здійснювались", - розповів посадовець.

Наразі у Херсоні зафіксовано більшу загрозу артилерійських та мінометних обстрілів. Проте є населені пункти, де ворог активно застосовує FPV-дрони проти скупчення людей та цивільного транспорту.

"Також існують окремі ділянки, так звані "дороги життя": там і військовий, і цивільний намагаються якнайшвидше проїхати, адже ворог застосовує велику кількість дронів у тому числі і проти цивільних", - підкреслив Соболевський.