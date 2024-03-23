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Обстріли та "дороги життя": Соболевський про ситуацію в Херсонській області

Фото: армія РФ продовжує здійснювати обстріли у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Обстріли в Херсонській області продовжуються, нещодавно було зафіксовано вибухи. Росіяни активно використовують дрони проти цивільного населення.

Про це сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Станом на вчора у Херсонській області загинула одна людина, три отримали поранення, але інформація буде уточнюватись, адже вночі обстріли також здійснювались", - розповів посадовець.

Наразі у Херсоні зафіксовано більшу загрозу артилерійських та мінометних обстрілів. Проте є населені пункти, де ворог активно застосовує FPV-дрони проти скупчення людей та цивільного транспорту.

"Також існують окремі ділянки, так звані "дороги життя": там і військовий, і цивільний намагаються якнайшвидше проїхати, адже ворог застосовує велику кількість дронів у тому числі і проти цивільних", - підкреслив Соболевський.

Нагадаємо, у Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ. Так, кількість поранених збільшилася до 29 осіб, двоє з них - діти. Також раніше повідомлялось про 3 загиблих.

Крім того, відповідно до даних ISW, ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області. Російські війська просунулися поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області.

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