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ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW

Субота 23 березня 2024 06:00
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ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW Фото: ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області (mil in ua)
Автор: Ксенія Вертебна

Російські війська просунулися поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області. Українські війська намагаються утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, включно з Кринками та в районі Антонівського мосту. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська підтвердили просування поблизу Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 22 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 21 березня, показують, що російські сили недавно здійснили переміщення на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Українські та російські джерела повідомляють про активність бойових дій в різних напрямках:

  • на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;
  • на південний схід від Куп’янська в районі Табаївки та Берестового;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки

Звітують, що біля Білогорівки діють підрозділи російської 123-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР"). Ситуація на Куп'янському напрямку є динамічною, оскільки інтенсивність щоденних російських штурмів різна, але на Лиманському напрямку російські сили постійно здійснюють велику кількість атак.

Заступник командувача зазначив, що українські експерти не помітили накопичення російськими силами додаткових сил на Куп’янському та Лиманському напрямках і що російське командування лише вводить у цей район нові сили для компенсації щоденних втрат.

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISWОперація №2 - Донецька область

У п'ятницю, 22 березня під Бахмутом тривали позиційні бої, проте лінія фронту на цьому напрямку залишилася незмінною. Позиційні бої тривали на різних напрямках:

  • на північний схід від Бахмута в районі Спірного та Білогорівки;
  • на північний захід від Бахмута біля Богданівки;
  • на захід від Бахмута біля Іванівського;
  • на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмута біля Південного.

Звітують, що на Бахмутському напрямку діють підрозділи 6-ї мотострілецької дивізії (3-й армійський корпус).

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 22 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 21 і 22 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в районі Тоненького (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на різних напрямках:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів та Семенівки;
  • на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського

Український військовий, який знаходиться в районі Авдіївки, заявив, що склад і якість російських сил у цьому районі свідчить про те, що російські сили продовжують віддавати перевагу наступальним операціям на Авдіївському напрямку.

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW

Також 22 березня російські війська просунулися на південний захід від Донецька внаслідок продовження позиційних боїв на цьому напрямку. З геолокаційних знімків, опублікованих 22 березня, можна простежити, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку південної Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої точилися:

  • на захід від Донецька біля Красногорівки та Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки та Водяного

Звітують, що підрозділи російського 255-го мотострілецького полку (20-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють поблизу Побєди (на південний захід від Донецька).

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISWРосійські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. За геолокаційними кадрами, опублікованими 21 березня, частини 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а ОВС, СВО) недавно вирушили на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

У п'ятницю, 22 березня тривали позиційні бої:

  • на південний схід від Великої Новосілки в районі Володимирівки;
  • на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного

За повідомленнями, в районі кордону Донецько-Запорізької області діють підрозділи 14-ї бригади спецназу РФ (ГРУ Генштабу РФ).

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW"Південна вісь"

22 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, проте жодних підтверджених змін у лінії фронту на цій ділянці не було зафіксовано. Звітується, що підрозділи російського 247-го полку повітряно-десантних (ВДВ) 7-ї дивізії ВДВ діють біля Вербового, а підрозділи російської 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) діють поблизу Роботиного.

ЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISWЗСУ намагаються утримувати позиції в Херсонській області: карти ISW

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