Обстрелы и "дороги жизни": Соболевский о ситуации в Херсонской области

"По состоянию на вчера в Херсонской области погиб один человек, трое получили ранения, но информация будет уточняться, ведь ночью обстрелы также производились", - рассказал чиновник.

В Херсоне зафиксирована большая угроза артиллерийских и минометных обстрелов. Однако есть населенные пункты, где враг активно применяет FPV-дроны против скопления людей и гражданского транспорта.

"Также существуют отдельные участки, так называемые "дороги жизни": там и военный, и гражданский пытаются как можно быстрее проехать, ведь враг применяет большое количество дронов в том числе и против гражданских", - подчеркнул Соболевский.