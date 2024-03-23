RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы и "дороги жизни": Соболевский о ситуации в Херсонской области

Фото: армия РФ продолжает производить обстрелы в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Обстрелы в Херсонской области продолжаются, недавно были зафиксированы взрывы. Россияне активно используют дроны против гражданского населения.

Об этом сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По состоянию на вчера в Херсонской области погиб один человек, трое получили ранения, но информация будет уточняться, ведь ночью обстрелы также производились", - рассказал чиновник.

В Херсоне зафиксирована большая угроза артиллерийских и минометных обстрелов. Однако есть населенные пункты, где враг активно применяет FPV-дроны против скопления людей и гражданского транспорта.

"Также существуют отдельные участки, так называемые "дороги жизни": там и военный, и гражданский пытаются как можно быстрее проехать, ведь враг применяет большое количество дронов в том числе и против гражданских", - подчеркнул Соболевский.

Напомним, в Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ . Так, количество раненых увеличилось до 29 человек, двое из них – дети. Также ранее сообщалось о 3 погибших.

Кроме того, согласно данным ISW, ВСУ пытаются удерживать позиции в Херсонской области . Российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины