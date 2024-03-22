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У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ

П'ятниця 22 березня 2024 22:21
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У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ Фото: у Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю кількість поранених збільшилася до 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили рятувальники, станом на 21:50, внаслідок ракетних ударів у м. Запоріжжя кількість постраждалих осіб збільшилась до 29. Відомо, що двоє з них - діти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 3 загиблих. Через удар по приватному сектору загинули батько та донька - 35-річний чоловік та 8-річна дівчинка. Ще один загиблий - 62-річний водій тролейбуса, який їхав греблею ГЕС.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака стала однією з наймасштабніших.

Частина ракет вдарила по Запоріжжю. Ворог цілився по об'єктах цивільної інфраструктури.

Згідно з останніми даними, було відомо про 14 поранених і одного загиблого в місті.

Більш детально про наслідки обстрілу РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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