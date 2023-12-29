Обстріли Харкова: 8 людей поранені, один загиблий

У Харкові нарахували 22 вибухи під час масованої атаки. Восьмеро людей поранено, одна загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова, коментар мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років", - розповів Синєгубов.

Крім того, за даними голови ОВА, вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Наслідки атаки

При цьому, як розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафона, обстріли почались о 5 та продовжувались до 8 години ранку.

"На зараз 22 обстріли, "прильоти" по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробниче підприємство", - перелічів лнаслідки "прильотів" Терехов.

Обстріл України

Росія влаштувала масовану атаку по Україні з ранку, 29 грудня. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Окрім Харкова, у Львові ще й фіксувалося влучення дронів, також є наслідки у Києві, Дніпрі, Одесі та Конотопі. Детальніше – у матеріалі.