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Обстріли Харкова: 8 людей поранені, один загиблий

Харків, П'ятниця 29 грудня 2023 08:47
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Обстріли Харкова: 8 людей поранені, один загиблий Фото: через масовану атаку на Харків одна людина загинула, 8 поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові нарахували 22 вибухи під час масованої атаки. Восьмеро людей поранено, одна загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова, коментар мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років", - розповів Синєгубов.

Крім того, за даними голови ОВА, вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Наслідки атаки

При цьому, як розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафона, обстріли почались о 5 та продовжувались до 8 години ранку.

"На зараз 22 обстріли, "прильоти" по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробниче підприємство", - перелічів лнаслідки "прильотів" Терехов.

Обстріл України

Росія влаштувала масовану атаку по Україні з ранку, 29 грудня. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Окрім Харкова, у Львові ще й фіксувалося влучення дронів, також є наслідки у Києві, Дніпрі, Одесі та Конотопі. Детальніше – у матеріалі.

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