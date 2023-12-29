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Обстрелы Харькова: 8 человек ранены, один погибший

Харьков, Пятница 29 декабря 2023 08:47
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Обстрелы Харькова: 8 человек ранены, один погибший Фото: из-за массированной атаки на Харьков один человек погиб, 8 ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове насчитали 22 взрыва во время массированной атаки. Восемь человек ранены, один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, комментарий мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет", - рассказал Синегубов.

Кроме того, по данным главы ОВА, восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Последствия атаки

При этом, как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, обстрелы начались в 5 и продолжались до 8 часов утра.

"На данный момент 22 обстрела, "прилеты" по разным районам Харькова. К сожалению, пострадала поликлиника, школа, жилые дома, отделения "Новой почты" и производственное предприятие", - перечислил последствия "прилетов" Терехов.

Обстрел Украины

Россия устроила массированную атаку по Украине с утра, 29 декабря. В частности, в Харькове прогремели взрывы. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме Харькова, во Львове еще и фиксировалось попадание дронов, также есть последствия в Киеве, Днепре, Одессе и Конотопе. Детальнее - в материале.

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