Обстріли Донецької області: одна особа загинула, п'ятеро постраждали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його даними, 29 березня внаслідок обстрілів загинув житель міста Часів Яр. Крім того, вчора поранення отримали п'ятеро цивільних осіб.

Всього з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло щонайменше 1437 мирних жителів, ще близько 3307 отримали поранення. Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неостаточна.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, вчора росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці, внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок та багатоповерховий будинок.

Крім того, Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.

Більш детально про ситуацію в Авдіївці - у матеріалі РБК-Україна.

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