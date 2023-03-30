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Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, пять пострадали

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Донецкая область, Четверг 30 марта 2023 09:05
Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, пять пострадали Фото: из-за обстрелов погиб житель Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага вчера погиб мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, 29 марта в результате обстрелов погиб житель города Часов Яр. Кроме того, вчера ранения получили пять гражданских.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1437 мирных жителей, еще около 3307 получили ранения. Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неокончательно.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава области.

Напомним, вчера россияне нанесли авиаудар по Авдеевке, в результате атаки поврежден детский сад и многоэтажный дом.

Кроме того, Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.

Более подробно о ситуации в Авдеевке - в материале РБК-Украина.

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