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Обстріл зупинки у Херсоні: кількість постраждалих зросла

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Херсон, Вівторок 21 лютого 2023 15:03
Обстріл зупинки у Херсоні: кількість постраждалих зросла Фото: кількість постраждалих внаслідок обстрілу зупинки у Херсоні зросла (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими загарбниками зупинки громадського транспорту у Херсоні зросла до 16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

"Станом на зараз 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень", - сказано у повідомленні.

В результаті російської атаки загинули п'ять людей, ще 16 - знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога.

При цьому раніше пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомляв, що внаслідок обстрілу загинули шість людей.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ.

Окупанти обстріляли житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садочок, лікарню, приватні гаражі та автомобілі у місті.

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