Обстрел остановки в Херсоне: количество пострадавших выросло

Число пострадавших в результате сегодняшних обстрелов российскими захватчиками остановки общественного транспорта в Херсоне возросло до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет .

"По состоянию на данный момент 21 человек в Херсоне пострадал от обстрелов армии РФ сегодня днем", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки погибли пять человек, еще 16 находятся в больницах города. Им оказывается помощь.

При этом ранее пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщал, что в результате обстрела погибли шесть человек.

Напомним, сегодня россияне ударили по Херсону из РСЗО.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, детский сад, больницу, частные гаражи и автомобили в городе.

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