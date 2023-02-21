Обстрел остановки в Херсоне: количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате сегодняшних обстрелов российскими захватчиками остановки общественного транспорта в Херсоне возросло до 16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.
"По состоянию на данный момент 21 человек в Херсоне пострадал от обстрелов армии РФ сегодня днем", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки погибли пять человек, еще 16 находятся в больницах города. Им оказывается помощь.
При этом ранее пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщал, что в результате обстрела погибли шесть человек.
Напомним, сегодня россияне ударили по Херсону из РСЗО.
Оккупанты обстреляли жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, детский сад, больницу, частные гаражи и автомобили в городе.
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