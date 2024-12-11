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Обстріл Златополя в Харківській області: кількість постраждалих зросла

Харків, Середа 11 грудня 2024 09:02
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Обстріл Златополя в Харківській області: кількість постраждалих зросла Фото: через обстріл Златополя в Харківській області постраждали 17 людей (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Златополя в Харківській області постраждали 17 людей. РФ завдала два ракетних удара по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його даними, внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

"Постраждали 17 людей", - констатував голова ОВА.

Обстріл Златополя в Харківській області

10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області. Він розташований у Лозівському районі, на півдні області, на відстані 86 км від Харкова.

Загарбники використали тактику подвійного удару під час обстрілу Златополя: перший припав біля банку, а другий - в адміністративну будівлю. Спочатку повідомляли про 5 постраждалих, пізніше про 10. Потім рятувальники повідомляли про 11 постраждалих.

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