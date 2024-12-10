РФ вдарила по місту Златопіль в Харківській області: число постраждалих встановлюється

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Златопіль, Лозівський район Харківської області. Перший прийшовся поблизу банківської установи, а другий - в адміністративну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що у результаті удару окупантів поблизу банківської установи, було пошкоджено кілька нежитлових будівель і цивільні автомобілі.

Повторним ударом РФ влучила в адміністративну будівлю, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.

Спочатку було відомо про 5 постраждалих від російського обстрілу.

За оновленими даними, загалом постраждали 10 осіб.

Серед них - двоє чоловіків віком 49 і 59 років, а також вісім жінок у віці від 29 до 62 років.

Повідомляється, що вісім постраждалих, які отримали травми під час повторного обстрілу, були госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальники та медики продовжують роботу на місці події. Правоохоронці збирають дані про масштаби руйнувань і характер обстрілів.

В офісі Генерального прокурора України повідомили, що, попередньо, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили у відомстві.

Фото: наслідки обстрілу РФ (t.me pgo_gov_ua)

О 14:14 інформація про постраждалих була оновлена.

ДСНС повідомили, що їх вже 11.

Окрім цього рятувальники уточнили масштаб руйнувань. Таким чином, пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Росія обстріляла центр Харкова. Тоді удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання працювали рятувальники, щоб загасити пожежу. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, але пізніше їх кількість зросла до десяти.