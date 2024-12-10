Росіяни під час обстрілу Златополя застосували тактику подвійного удару, - ОВА

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет правоохоронці та військові ще з’ясовують. Серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це практично центр населеного пункту, там розміщені банки, адмінбудівлі, житлові будинки", - розповів Синєгубов.

За його словами, десять людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані, п’ятеро ушпиталених у стані середньої тяжкості, двоє - у легкому. Ще двом постраждалим надали допомогу на місці.

Як розповів глава ОВА, росіяни застосували тактику подвійного удару.

"Спочатку був один удар, і за деякий час, коли вже служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетних удари. Ворог має на меті максимальне ураження цивільних служб, підрозділів ДСНС, Національної поліції, швидкої медичної допомоги. І б’є по цивільних об’єктах", - зазначив Синєгубов.