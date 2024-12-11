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Обстрел Златополя в Харьковской области: количество пострадавших возросло

Харьков, Среда 11 декабря 2024 09:02
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Обстрел Златополя в Харьковской области: количество пострадавших возросло Фото: из-за обстрела Златополя в Харьковской области пострадали 17 человек (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Златополя в Харьковской области пострадали 17 человек. РФ нанесла два ракетных удара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его данным, в результате ракетных обстрелов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

"Пострадали 17 человек", - констатировал глава ОВА.

Обстрел Златополя в Харьковской области

10 декабря российские войска обстреляли Златополь Харьковской области. Он расположен в Лозовском районе, на юге области, на расстоянии 86 км от Харькова.

Захватчики использовали тактику двойного удара во время обстрела Златополя: первый пришелся возле банка, а второй - в административное здание. Первоначально сообщалось о 5 пострадавших, позже о 10. Потом спасатели сообщали об 11 пострадавших.

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