Обстріл Житомирської області: через уламки є пошкодження та постраждалі

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для обстрілів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й керовані авіаційні бомби (КАБи).

До атак дронами терористи вдаються кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. У ніч на 24 лютого ворог запустив 185 безпілотників з п'яти напрямків. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 113 з них. Зокрема 71 дрон-імітатор був локаційно втрачений.

Під час сьогоднішньої нічної атаки у Києві працювала ППО. Перед цим у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.