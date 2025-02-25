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Обстріл Житомирської області: через уламки є пошкодження та постраждалі

Фото: наслідки обстрілу Житомирської області (t.me/zhytomyrskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованої атаки, у ніч на 25 лютого, у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА).

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено: 

  • будівлю; 
  • житловий будинок у Житомирському районі. 

Рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати загоряння. 

Зокрема через падіння уламків поранення отримала жінка. Також були госпіталізовані двоє дітей: чотирьох й семи років, через гостру реакцію на стрес.  

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для обстрілів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й керовані авіаційні бомби (КАБи).

До атак дронами терористи вдаються кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. У ніч на 24 лютого ворог запустив 185 безпілотників з п'яти напрямків. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 113 з них. Зокрема 71 дрон-імітатор був локаційно втрачений.

Під час сьогоднішньої нічної атаки у Києві працювала ППО. Перед цим у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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