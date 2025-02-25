Обстрел Житомирской области: из-за обломков есть повреждения и пострадавшие

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских. В ночь на 24 февраля враг запустил 185 беспилотников с пяти направлений. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 113 из них. В частности 71 дрон-имитатор был локально потерян.

Во время сегодняшней ночной атаки в Киеве работала ПВО. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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