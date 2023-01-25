Обстріл Запоріжжя: загинула жінка, що була під завалами

Зазначимо, що через атаку росіян по Запоріжжю було зруйновано приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка.

"На превеликий жаль, жінка, яка знаходилася під завалами, загинула", - повідомив Куртєв.

Зазначимо, що сьогодні близько 16:30 у Запоріжжі чули вибухи. Але повітряну тривогу у Запорізькій області не оголошували.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстріляли житловий будинок у місті, також пошкоджено сусідні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.