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Обстріл Запоріжжя: загинула жінка, що була під завалами

Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула жінка (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Запоріжжя загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

Зазначимо, що через атаку росіян по Запоріжжю було зруйновано приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка.

"На превеликий жаль, жінка, яка знаходилася під завалами, загинула", - повідомив Куртєв.

Зазначимо, що сьогодні близько 16:30 у Запоріжжі чули вибухи. Але повітряну тривогу у Запорізькій області не оголошували.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстріляли житловий будинок у місті, також пошкоджено сусідні будинки.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України