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Обстрел Запорожья: погибла женщина, которая была под завалами

Иллюстративное фото: в результате обстрела Запорожья погибла женщина (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Запорожья погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

Отметим, что из-за атаки россиян по Запорожью был разрушен частный дом, в результате чего под завалами оказалась женщина.

"К большому сожалению, женщина, которая находилась под завалами, погибла", - сообщил Куртев.

Отметим, что сегодня около 16:30 в Запорожье слышали взрывы. Но воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

Позже стало известно, что россияне обстреляли жилой дом в городе, также повреждены соседние дома.

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ЗапорожьеВойна России против Украины