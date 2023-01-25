Окупанти вдарили по житловому будинку у Запоріжжі: є постраждала

Російські військові сьогодні, 25 січня, вдень обстріляли Запоріжжя. Вони вдарили по житловому будинку, внаслідок чого є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram .

За його словами, через атаку один приватний будинок зруйновано. Під завалами, за попередньою інформацією, наразі перебуває одна жінка. При цьому пошкоджено сусідні будинки.

Фото: наслідки удару росіян (t.me/kurtievofficial)

Куртєв зазначив, що на місці удару вже працюють усі відповідні служби.