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Окупанти вдарили по житловому будинку у Запоріжжі: є постраждала

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Запоріжжя, Середа 25 січня 2023 17:19
Окупанти вдарили по житловому будинку у Запоріжжі: є постраждала Фото: окупанти вдарили по житловому будинку у Запоріжжі (t.me/kurtievofficial)
Автор: Іван Носальський

Російські військові сьогодні, 25 січня, вдень обстріляли Запоріжжя. Вони вдарили по житловому будинку, внаслідок чого є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

За його словами, через атаку один приватний будинок зруйновано. Під завалами, за попередньою інформацією, наразі перебуває одна жінка. При цьому пошкоджено сусідні будинки.

Фото: наслідки удару росіян (t.me/kurtievofficial)

Куртєв зазначив, що на місці удару вже працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 16:30 у Запоріжжі пролунали вибухи. При цьому повітряної тривоги у Запорізькій області не оголошували.

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