Обстріл Запоріжжя минулої ночі: кількість постраждалих зросла до 54

У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 23 січня. Станом на зараз відомо про 54 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

"Одна людина загинула, ще 54 - отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - пише ОВА.

Окремо додамо, що, вчора, 23 січня, президент Володимир Зеленський повідомляв про 52 поранених, серед яких є й рятувальники. Він подякував останнім за допомогу після ворожої атаки та назвав імена тих, хто отримав поранення через повторний удар окупантів під час рятувальних робіт.

У тому ж числі президент відзначив, що на місці удару допомагали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) не лише із Запорізької, а також із Херсонської та Донецької областей.

Обстріл Запоріжжя у ніч на 23 січня

У ніч на 23 січня російські терористи двічі атакували Запоріжжя. Ворожі безпілотники знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. Зокрема були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Зокрема ворог атакував місто балістичними ракетами, одна з яких зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок.

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.