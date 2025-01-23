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РФ атакувала балістикою Запоріжжя: є постраждалі

Четвер 23 січня 2025 04:45
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РФ атакувала балістикою Запоріжжя: є постраждалі Фото: серед постраждалих співробітники ДСНС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією у ЗМІ, перший вибух у Запоріжжі було чути приблизно о 04:02. Потім Федоров підтвердив атаку РФ.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", - йшлося у повідомленні о 04:19.

Через декілька хвилин глава Запорізької ОВА уточнив, що є попередня інформація про людей під завалами. У зв'язку з цим на місце події для допомоги почали прямувати екстрені служби.

Ще через невеликий проміжок часу Федоров поінформував, що серед постраждалих співробітники ДСНС.

"Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Вони доправлені до лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав глава ОВА о 04:36.

Оновлено о 04:50

За попередніми даними, через атаку РФ постраждали 10 людей.

РФ атакувала балістикою Запоріжжя: є постраждалі

"Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах", - уточнив Федоров.

Оновлено о 05:07

В ОВА повідомили, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16 людей.

Нагадаємо, що починаючи з 03:56 у Києві та низці інших областей України почала ширитися тривога. Як повідомляв Іван Федоров, її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

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