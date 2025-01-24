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Обстрел Запорожья прошлой ночью: количество пострадавших возросло до 54

Пятница 24 января 2025 09:16
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Обстрел Запорожья прошлой ночью: количество пострадавших возросло до 54 Фото: в Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки в ночь на 23 января (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье снова возросло количество раненых в результате обстрела 23 января. По состоянию на сейчас известно о 54 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Один человек погиб, еще 54 - получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - пишет ОВА.

Отдельно добавим, что вчера, 23 января, президент Владимир Зеленский сообщал о 52 раненых, среди которых есть и спасатели. Он поблагодарил последних за помощь после вражеской атаки и назвал имена тех, кто получил ранения из-за повторного удара оккупантов во время спасательных работ.

В том же числе президент отметил, что на месте удара помогали работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) не только из Запорожской, а также из Херсонской и Донецкой областей.

Обстрел Запорожья в ночь на 23 января

В ночь на 23 января российские террористы дважды атаковали Запорожье. Вражеские беспилотники уничтожили энергетический объект, в результате чего более 20 тысяч абонентов остались без света. В частности были обесточены объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.

В частности враг атаковал город баллистическими ракетами, одна из которых разрушила двухэтажный многоквартирный дом.

В результате обстрела погиб 47-летний мужчина.

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