Росіяни знищили вночі один з енергооб'єктів Запоріжжя, 20 тисяч абонентів без світла

Впродовж ночі росіяни двічі атакували Запоріжжя . Під час одного з обстрілів ворог знищив енергооб'єкт, внаслідок чого 20 тисяч абонентів залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

За словами Федорова, через знищення енергооб'єкта, без світла залишились:

20 тисяч абонентів;

котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тисяч абонентів.

Фото: росіяни знищили вночі один з енергооб'єктів Запоріжжя (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

На місцях влучань вже працюють всі служби. Зокрема до ліквідації наслідків долучились й благодійники. У місті розгорнули "Пункти незламності".

Під час першого обстрілу терористи застосували проти міста безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Зранку ж ворог атакував балістикою.

Станом на зараз відомо про 25 поранених цивільних, серед яких двомісячний хлопчик. Ще одна людина загинула.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів України, застосовуючи ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБ), безпілотники й артилерію. Часто ціллю є цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для людей.

Також майже кожної ночі ворог вдається до запуску безпілотників. Наприклад, в ніч на 22 січня росіяни випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків.