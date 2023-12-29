Обстріл Запоріжжя: кількість жертв знову зросла

За словами глави Запорізької ОВА, кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.

Щодо поранених нової інформації не надходило, згідно з минулою інформацією від Малашка, станом на 15:15 в місті було поранено 13 людей.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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