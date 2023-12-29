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Обстріл Запоріжжя: кількість жертв зросла

Запоріжжя, П'ятниця 29 грудня 2023 16:02
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Обстріл Запоріжжя: кількість жертв зросла Фото: росіяни обстріляли Запоріжжя (061.ua)
Автор: Каріна Левицька

Під час ракетного удару по Запоріжжю 29 грудня, 13 людей було поранено, Ще семеро - загинули. Роботи з розбору завалів продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

За даними голови ОВА, станом на 15:15 кількість загиблих внаслідок російської агресії зросла до 7 осіб.

"Відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується", - повідомив Малашко.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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