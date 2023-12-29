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Обстрел Запорожья: количество жертв снова возросло

Фото: россияне обстреляли Запорожье (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

Количество жертв в результате сегодняшнего вражеского обстрела Запорожья снова возросло. Сейчас известно уже о восьми погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

По словам главы Запорожской ОВА, количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожье выросло до 8 человек.

По раненым новой информации не поступало, согласно прошлой информации от Малашко, по состоянию на 15:15 в городе было ранено 13 человек.

Массовый обстрел Украины

Российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки.

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