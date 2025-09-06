Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 15 людей

Зросла кількість постраждалих через дронову атаку на Запоріжжя. За останніми даними, поранень зазнали 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, 4 людей ушпиталено, ще 11 - лікуються амбулаторно. Кожному надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, ввечері 6 вересня близько 19:20 російські загарбники масовано атакували Запоріжжя дронами "Шахед".
Внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Загарбники продовжують масовану атаку і вже запустили по Україні більше 100 дронів.