Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 15 людей

Фото: кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Зросла кількість постраждалих через дронову атаку на Запоріжжя. За останніми даними, поранень зазнали 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, 4 людей ушпиталено, ще 11 - лікуються амбулаторно. Кожному надається вся необхідна допомога.

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, ввечері 6 вересня близько 19:20 російські загарбники масовано атакували Запоріжжя дронами "Шахед".

Внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Загарбники продовжують масовану атаку і вже запустили по Україні більше 100 дронів.

