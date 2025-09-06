Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 15 людей

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, ввечері 6 вересня близько 19:20 російські загарбники масовано атакували Запоріжжя дронами "Шахед".

Внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Загарбники продовжують масовану атаку і вже запустили по Україні більше 100 дронів.