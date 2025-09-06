RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 15 человек

Фото: количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Возросло количество пострадавших из-за дроновую атаку на Запорожье. По последним данным, ранения получили 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, 4 человека госпитализированы, еще 11 - лечатся амбулаторно. Каждому оказывается вся необходимая помощь.

Атака на Запорожье

Напомним, вечером 6 сентября около 19:20 российские захватчики массированно атаковали Запорожье дронами "Шахед".

В результате обстрела в городе были повреждены жилые дома и детский сад. Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

Захватчики продолжают массированную атаку и уже запустили по Украине более 100 дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеАтака дронов