Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 15 человек

Атака на Запорожье

Напомним, вечером 6 сентября около 19:20 российские захватчики массированно атаковали Запорожье дронами "Шахед".

В результате обстрела в городе были повреждены жилые дома и детский сад. Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

Захватчики продолжают массированную атаку и уже запустили по Украине более 100 дронов.