РФ пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть, - Кулеба

Украина, Среда 17 сентября 2025 09:27
РФ пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть, - Кулеба Фото: вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции "Укрзализныци", которые питают железнодорожную сеть. В результате атаки 26 поездов следуют с задержкой более чем на час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы в Telegram.

По его словам, такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей и экономику.

"В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзализныци" останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие", - написал Кулеба.

Чтобы обеспечить движение, "Укрзализныця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки.

Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения.

Известно, что среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших.

По состоянию на утро 17 сентября 26 поездов следуют с задержкой в более часа.

Детали по следованию конкретных поездов можно отслеживать по ссылке.

Напомним, в результате комплексной атаки врага на "Укрзализныцю" 17 сентября пассажирские поезда одесского и днепровского направления будут курсировать с задержками.

Сообщалось, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

