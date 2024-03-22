Обстріл України - знеструмлені кілька ділянок "Укрзалізниці"

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів також зникла електроенергія.

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