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Масштабная ракетная атака частично обесточила "Укрзализныцю"

Фото: в работе "Укрзализныци" возможны задержки поездов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ракетные обстрелы россиян обесточили несколько участков "Укрзализныци". Перевозчик задействовал резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании "Укрзализныця".

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem будет осуществляться тепловозной тягой.

Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, "Крепость Несокрушимости" и детское пространство открыты для посетителей.

"Задержки всех поездов можно традиционно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua, а мы напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или где-то еще - мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету", - говорится в сообщении.

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атаковали Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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