Обстріл України - знеструмлені кілька ділянок "Укрзалізниці"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії "Укрзалізниця".

"Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", - йдеться у повідомленні.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, "Фортеця Незламності" та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

Зокрема, у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem буде здійснюватися тепловозною тягою.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів також зникла електроенергія.

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