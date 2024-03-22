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Обстріл України - знеструмлені кілька ділянок "Укрзалізниці"

П'ятниця 22 березня 2024 08:14
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Обстріл України - знеструмлені кілька ділянок "Укрзалізниці" Фото: в роботі "Укрзалізниці" можливі затримки поїздів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ракетні обстріли росіян знеструмили декілька ділянок "Укрзалізниці". Перевізник задіяв резервні схеми живлення і тепловози, усі поїзди продовжують рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії "Укрзалізниця".

Зокрема, у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem буде здійснюватися тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, "Фортеця Незламності" та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

"Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів також зникла електроенергія.

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