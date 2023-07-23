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Жодного виправдання російському злу, за Одесу обов'язково буде відповідь, - Зеленський

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Неділя 23 липня 2023 09:17
Жодного виправдання російському злу, за Одесу обов'язково буде відповідь, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари проти мирних міст.

Про це заявив президент Україна Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - заявив Володимир Зеленський.

Фото: наслідки ворожих ракетних ударів (t.me/V_Zelenskiy_official)

Як відзначив президент, наразі усім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - додав президент.

Нічні обстріли Одеси

Після виходу зі "зернової угоди" Росія протягом останніх декількох днів тероризує південь України нічними обстрілами.

Цієї ночі, 23 липня, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Як відзначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на шосту ранку було відомо про 19 поранених й одного загиблого.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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