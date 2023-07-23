Обстрел центра Одессы: как реагирует мир на атаку РФ

Российские войска снова обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. В результате этой атаки пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор, храм частично разрушен.

США

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, неустанные атаки России продолжаются на людей и инфраструктуру Одессы, объекта всемирного наследия и жизненно важного порта для глобальной продовольственной безопасности.

"Неоправданная война России против Украины и ее народа имеет здесь ужасную цену. Разрушенный собор, разрушенные дома и горящие зерновые силосы должны снова показать, что это имеет значение повсюду", - отметила она в Twitter.

Литва

На фоне обстрела Одессы бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что если бы США предоставили Украине ракеты ATACMS, то контрнаступление ВСУ не было бы таким "тяжелым, кровопролитным и длительным".

"У Украины критически мало всех типов боеприпасов. Это делает контрнаступление тяжелым, кровопролитным и длительным. Ни одна российская военная база в Украине не была бы в безопасности, если бы США предоставили им ATACMS. В Пентагоне упорно повторяют, что они Украине не нужны. Кто прав?" – написал он в Twitter.

Реакция Украины

На обстрел Одессы уже отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "за Одессу обязательно будет ответ российским террористам" и "они почувствуют этот ответ". В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации осудить это варварское военное преступление.