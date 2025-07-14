Обстріл Сум: внаслідок атаки шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під час атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, керовані авіаційні бомби й артилерію. До атак дронами росіяни вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 14 липня терористи застосували:

4 зенітні керовані ракети С-300/400;

136 дронів.

Під час відбиття атаки ППО знищила 61 дрон. Також 47 БпЛА були подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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