Обстріл Сум: внаслідок атаки шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух

Внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БпЛА) на навчальний заклад Сум - шестеро людей отримали поранення. У місті знову пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сумської обласної прокуратури.
Атака відбулась близько о 11 ранку - терористи атакували дроном один із навчальних закладів Сум, внаслідок якої шестеро людей отримали поранення.
Фото: внаслідок атаки на Суми шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух (Facebook-сторінка Сумської обласної прокуратури)
О 11:48 Telegram-канал "Суспільне Суми" повідомив про повторний вибух у місті. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотник над Сумами.
З початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під час атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, керовані авіаційні бомби й артилерію. До атак дронами росіяни вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 14 липня терористи застосували:
Під час відбиття атаки ППО знищила 61 дрон. Також 47 БпЛА були подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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