У Сумах пролунав вибух: що відомо

У Сумах на тлі повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Суми".

"У Сумах було чути звук вибуху", - пише Telegram-канал.

Варто додати, що наразі жодні офіційні особи не коментували дану ситуацію.

Повітряна тривога на території Сум була оголошена ще о 09:09. Тоді ж Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й розвідувальних БпЛА в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Пізніше стало відомо про повторну активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

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