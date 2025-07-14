Обстрел Сум: в результате атаки шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв

Атака на учебное заведение Сум

Атака состоялась около 11 утра - террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которой шесть человек получили ранения.

Фото: в результате атаки на Сумы шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв (Facebook-страница Сумской областной прокуратуры)

Повторные взрывы

В 11:48 Telegram-канал "Суспільне Суми" сообщил о повторном взрыве в городе. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о беспилотнике над Сумами.